عاجل.. صدمة كبرى في الأهلي قبل مواجهة القمة أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي بصدمة شديدة بسبب تقرير الجهاز الطبي حول إصابة اللاعب حسين الشحات خلال مواجهة فريق سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

صدمة كبرى في الأهلي قبل مواجهة القمة

قاد أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، التواصل مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لإبلاغه بالاحتمال الكبير لغياب حسين الشحات عن المباراة القادمة ضد الزمالك المقررة بعد عشرة أيام.

البرنامج القادم للأهلي يشمل مواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل، تليها مباراة مع زد في 11 أبريل، ثم مواجهة الزمالك في 15 أبريل، وهو لقاء قمة في بطولة دوري NILE.

أما بالنسبة لمدة غياب حسين الشحات وموقفه من المباريات القادمة للأهلي، فقد تعرض اللاعب لإصابة خلال المباراة التي جمعت الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مما أكد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تم نقل الشحات إلى المستشفى على الفور بعد المباراة لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالته؛ خضع اللاعب لفحوصات وأشعة أظهرت وجود كسر في عظام الوجه ونزيف بسيط، وتم منحه راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء فحص طبي جديد.

وبحسب تصريح الطبيب المعالج لحسين الشحات، فإن المدة المتوقعة لغيابه عن المباريات تتراوح بين أسبوع و10 أيام، وسيتم تقييم حالته بناءً على استجابته للعلاج، خاصة بعد تعرضه لارتجاج خلال المباراة الأخيرة.