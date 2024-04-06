جوارديولا يدفع بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سيكون عشاق كرة القدم العالمية على موعد مرتقب، عندما يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

يلتقى المان سيتي مع مضيفه الفريق الملكي، مساء، الثلاثاء، القادم، الموافق 9 إبريل 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس "والكر"، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، ستونز.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا.