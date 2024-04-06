نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يحسم ديربي العاصمة بهدف دون رد أمام غريمه لاتسيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح روما في خطف ثلاث نقاط ثمينة من غريمه لاتسيو بالفوز عليه بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



بدأ لاعبو لاتسيو المباراة بالهجوم على مرمى روما وكادوا يسجلون هدف في الدقيقة السابعة من عمر المباراة عن طريق إيموبيلي الذي سدد تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى روما.



واصل لاعبو لاتسيو محاولاتهم من أجل تسجيل هدف ولكنهم أضاعوا العديد من الفرص المؤكدة.



وفي النصف الثاني من الشوط الأول، بدأت تظهر خطورة لاعبو روما الذين سيطروا على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف قبل نهاية الشوط الأول.



تحديدا في الدقيقة 42 عندما تصدى باولو ديبالا لركلة ركنية قابلها زميله مانشيني الذي سددها برأسه من داخل منطقة الجزاء لتسكن الجبهة اليسرى من مرمى روما وينتهي الشوط الأول بتقدم روما بهدف نظيف.



وفي الشوط الثاني، كاد روما يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق ستيفان شعراوي الذي تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى لاتسيو.



في الدقيقة 64، سجل لاتسيو هدف عن طريق لاعبه كامادا ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.



شهد الشوط الثاني تألق من جانب لاعبي لاتسيو الذين شنوا الكثير من الهجمات على مرمى روما وكادوا يسجلون هدف التعادل في أكثر من مناسبة لتنتهي المباراة بفوز روما بهدف نظيف.



وبهذه النتيجة، يظل روما كما هو في المركز الخامس برصيد 55 نقطة بينما تجمد لاتسيو في المركز السابع برصيد 46 نقطة.