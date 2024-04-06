نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمن الغلبة؟.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد مازيمبي قبل صدام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي مازيمبي الكونغولي تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا ناريًا مع النادي الأهلي.

وتأهل مازيمبي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله إيجابيًا 1-1 مع بترو أتلتيكو في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان النادي الأهلي حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية بعدما تخطى عقبة فريق سيمبا التنزاني بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3 – 0 في مجموع المباراتين.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد مازيمبي

وتقابل الأهلي مع نظيره مازيمبي الكونغولي في 4 مباريات سابقة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حقق المارد الأحمر انتصارين، وخسر مباراة وتعادل في مثلها.

سجل لاعبو الأهلي 3 أهداف في شباك مازيمبي الكونغولي، بينما استقبلت شباكه نفس عدد الأهداف، ويعد علي ساماتا هو هداف مواجهات الفريقين برصيد هدفين.

أول مواجهة جمعت بين الأهلي ومازيمبي كانت في دور المجموعات بنسخة البطولة الأفريقية عام 2002، وفاز الأهلي ذهابًا بهدف دون رد، فيما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي.

أما المواجهة الثانية بين الفريقين كانت في نسخة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، وفاز المارد الأحمر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، فيما خسر مباراة الإياب بثنائية نظيفة.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ برصيد 11 لقبًا، فيما توج مازيمبي باللقب 5 مرات في المركز الثاني متساويًا مع الزمالك.

