عاجل.. تحديد منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تم تحديد منافس فريق الأهلي بشكل رسمي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024. وقد تأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه على فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

منافس الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تم سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا، وأظهرت القرعة أن الأهلي سيواجه الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في دور نصف النهائي.

في مباراة ربع النهائي، تعادل مازيمبي مع بترو أتلتيكو في مواجهة الذهاب، وفاز مازيمبي في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف، مما جعله يتأهل إلى دور نصف النهائي ويصبح منافسًا للأهلي.

لذا، سيواجه الأهلي فريق مازيمبي الكونغولي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في الكونغو والمباراة العودة في القاهرة.

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي هو يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، بينما ستقام مباراة العودة في القاهرة يوم 26 من نفس الشهر.