نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يتخطي برايتون بثلاثية ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال من تحقيق الفوز أمام نظيره برايتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أميكس ستاديوم"، وذلك في إطار الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

سدد بوكايو ساكا لاعب آرسنال في الدقيقة 12، تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت أعلى بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وسجل بوكايو ساكا أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها جابرييل خيسوس، نفذها ساكا بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى برايتون.

وصوب إنسيسو لاعب برايتون في الدقيقة 44 تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس دافيد رايا من يمين مرماه.

وأحرز كاي هافيرتز الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 62، بعد عرضية أرضية من جورجينيو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هافيرتز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وأضاف لياندرو تروسارد الهدف الثالث لصالح آرسنال في الدقيقة 86، بعد تمريرة من كاي هافيرتز، جعلت زميله تروسارد في حالة انفراد، حيث توغل الأخير بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة رائعة، مرت من فوق الحارس بارت فيربروجن وسكنت الشباك.

ترتيب فريقي آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل فريق برايتون المركز العاشر برصيد 43 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 10 لقاءات وخسارة مثلهم.