نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فريق الكرة الأول بنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد فوزه بنتيجة 3-0 على سيمبا التنزاني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور ربع النهائي من البطولة.

الأهلي نجح في تحقيق الفوز على سيمبا في تنزانيا بهدف دون رد، وفي المباراة العودة بالقاهرة، حقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-0.

تأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي يعد الخامس على التوالي والـ20 في تاريخه.

فيما جاء تأهل فريق مازيمبي الكونغولي بعد فوزه على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي ستقام في الكونغو يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، بينما ستُلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 26 من نفس الشهر.