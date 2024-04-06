نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي آرسنال فوزًا مهمًا أمام نظيره برايتون بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أميكس ستاديوم"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

افتتح بوكايو ساكا أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها جابرييل خيسوس، نفذها ساكا بتسديدة قوية، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى برايتون.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 62، بعد عرضية أرضية من جورجينيو من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها هافيرتز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وعزز لياندرو تروسارد التقدم بالهدف الثالث لصالح آرسنال في الدقيقة 86، بعد تمريرة من كاي هافيرتز، جعلت زميله تروسارد في حالة انفراد، حيث توغل الأخير بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة رائعة، مرت من فوق الحارس بارت فيربروجن وسكنت الشباك.