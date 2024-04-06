نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. أنشيلوتي يحدد تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الذي استقر عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

يلتقى ريال مدريد مع ضيفه مان سيتي، مساء، الثلاثاء، القادم، الموافق 9 إبريل 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام اساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: لونين

خط الدفاع: ميندي – نانشو "ميليتاو" – روديجر – كارفخال

خط الوسط: توني كروس – فالفيردي – تشواميني – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا.