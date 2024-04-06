عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمود علاء مدافع الأبيض لإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال التدريبات الأخيرة للفريق، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن محمود علاء يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.