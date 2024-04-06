نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن بقاء تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، آخر تطورات بقاء تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع البلوجرانا.

وكان تشافي قد اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري.

هل يبقِ تشافي مع برشلونة؟

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يفعل كل ما بوسعه من أجل إقناع تشافي بالبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن لابورتا اجتمع مؤخرًا مع تشافي، مشيرة إلى أن رئيس النادي الكتالوني عبر للمدرب عن ثقته فيه من أجل الاستمرارية مع البرسا.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن تشافي لم يغير رأيه حتي هذه اللحظة، لكن الشىء الذي تغير أن المدرب يدرس الأمر جيدًا خلال الوقت الحالي.