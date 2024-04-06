نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من مدرب مودرن فيوتشر قبل مواجهة الزمالك في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام الزمالك بالكونفدارلية.

وقال تامر مصطفى خلال مؤتمر المباراة: كنا نريد أن نخرج بنتيجة أفضل في المباراة الأولى ولكن الأهم الآن أننا حددنا هدفنا وأصبحنا بلا أي ضغوط لأننا حددنا وجهتنا، نحتاج لتسجيل هدفين.

وتابع: نسعى لتقديم مباراة تليق بنا ونحقق نتيجة مرضية وأن نصعد للدور المقبل.

وأكد على صعوبة المباراة قائلًا: أعلم حجم المنافس جيدًا وأعلم تمامًا إمكانيات لاعبيه ولكن فريق مودرن يمتلك عناصر مميزة ذو خبرات.

واضاف: الفريقين تعرضوا لظروف قاسية اخر ٤٨ ساعة بوفاة المعد البدني للزمالك ووفاة والد لاعبنا مروان محسن، رحمهم الله.

وعن المباراة الأولى أكد أن فريقه أضاع العديد من الفرص مشيرًا بأن مودرن فيوتشر كان قادرًا على إنهاء المباراة لصالحه.

وعن طريقة اللعب غدًا أكد على أنه لا يبكي على شيء وأنه سوف يركز في خطته على الشكل الهجومي.

وأتم كلماته: لم نعطي المباراة حجم أكبر، نحن لم نخرج من البطولة ومازلنا في الملعب، نمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز غدًا والصعود.