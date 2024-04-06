نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكيل أرتيتا: آرسنال لعب بنضج أمام برايتون.. ومستعدون لـ بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، بشكل مفصل عن فوز فريقه في مباراتهم الأخيرة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة جرت على أرضية ملعب "فالمر" في إطار الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة، وانتهت بفوز آرسنال بثلاثة أهداف دون رد.

تصريحات ميكيل أرتيتا بعد فوز آرسنال

أشاد أرتيتا بصعوبة المباراة، خاصة مع تاريخ برايتون القوي في ملعبهم، حيث لم يتعرضوا للهزيمة منذ أغسطس الماضي. وأكد أن فريقه كان ناضجًا وذكيًا خلال اللقاء، معبرًا عن رضاه عن الأداء الفردي والجماعي للاعبين في الهجوم والدفاع، مع الاعتراف بأنهم أضاعوا بعض الفرص السانحة.

أشاد أيضًا بتماسك الفريق وتواجدهم لهدف محدد، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في هذا المنحى الإيجابي، خاصة بعد عدم تلقي أي هدف في خمس مباريات خارج ملعب آرسنال، ورغم تحديات اللقاء وتهديدات برايتون، أكد أن فريقه تمكن من حل الكثير من الأمور بنجاح.

بالنسبة لأداء حارس المرمى ديفيد رايا، الذي قام بتصدي حاسم لتسديدة إنسيسو، أشاد باللاعبين الذين قدموا دعمًا دفاعيًا كبيرًا في تلك اللحظة الحرجة، مشيرًا إلى أهمية وجود حارس ممتاز لتأمين الهدف.

أخيرًا، بخصوص المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، أكد أرتيتا على استعداد الفريق لهذا التحدي الكبير، مع تحفيزهم للمضي قدمًا بثقة وإيمان في إمكانية تحقيق النتائج الإيجابية.