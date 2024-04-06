نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضم حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 لمعسكره استعدادا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بضم عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالنادي لمعسكر الأبيض لخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غدًا الأحد في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك بالرغم من عدم قيده بالقائمة الأفريقية كي يتعود الحارس على أجواء المعسكرات بعد تصعيده للفريق الأول في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما نال الحارس الصاعد إشادة لويس فيسنتي مدرب الحراس.



وكان عمر عبد العزيز أحرز هدفًا في مباراة الزمالك مواليد 2008 أمام الأهلي، التي أقيمت مساء الأمس وساهم في فوز فريقه باللقاء.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف