مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - سيواجه نادي الزمالك نادي مودرن فيوتشر في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد القادم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر

تشكل الزمالك المتوقع لهذه المباراة يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.

يتضمن التشكيل المتوقع مفاجآت من قبل المدرب جوميز، حيث يتوقع أن يكون محمد شحاتة وسيف الدين الجزيري في التشكيلة الأساسية للفريق.

في لقاء الذهاب، فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل هدفي الفريق حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو، بينما سجل علي ياسر هدف مودرن فيوتشر الوحيد.

يسعى الزمالك في هذه المباراة إلى تحقيق التعادل أو الفوز للتأهل إلى نصف نهائي البطولة والمنافسة على اللقب.