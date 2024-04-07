مبابي يحقق رقمًا مميزًا في مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون

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أحمد جودة - القاهرة - كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، حقق إنجازًا ملفتًا خلال مشاركته في المباراة الجارية حاليًا ضد كليرمون في الدوري الفرنسي؛ يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من موسم 2023/24 في الليج وان.

مبابي يحقق رقمًا مميزًا مع باريس سان جيرمان

على الرغم من عدم وجود مبابي في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان في هذه المباراة، إلا أن المدرب لويس إنريكي اعتمد عليه كبديل في الدقيقة 68 بدلًا من راندال مواني الذي خرج من الملعب.

وبهذه المشاركة، وصل كيليان مبابي إلى مباراته رقم 300 مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات بعد انضمامه للفريق قادمًا من موناكو في عام 2018، خلال فترة تواجده مع الفريق، سجل مبابي 251 هدفًا وصنع 106 أهداف.

ومن المعروف أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل، وتشير التقارير إلى احتمال انتقاله إلى ريال مدريد في ذلك الوقت.