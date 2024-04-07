نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك على أعتاب حسم صفقة نجم الأهلي.. مفاجأة غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

باتت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ على أعتاب حسم التعاقد مع موهبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة هذا الموسم.

الزمالك يقترب من حسم التعاقد مع نجم الأهلي

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة مسئولي النادي، على أعتاب التعاقد مع شادي رضوان نجم فريق الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع المصدر أن، شادي رضوان كان وقع عقد مع النادي الأهلي، إلا أنه لم يقوم النادي بتوثيق العقد، وبالتالي بات اللاعب حر ومن حقه الانتقال إلى أي ناد.

واختتم المصدر، أن نادي الزمالك تفاوض مع لاعب الأهلي شادي رضوان، واللاعب لم يبدي رفضه على الانتقال إلى القلعة البيضاء.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، نجح في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق الفوز على نظيره سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب يربع النهائي.