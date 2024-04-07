نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة برشلونة.. باريس سان جيرمان ينتصر على كليرمون بصعوبة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق باريس سان جيرمان في مباراته مع فريق كليرمون في الدوري الفرنسي، بهدف لمثله في الوقت الإضافي مساء اليوم السبت، كانت المباراة ضمن جولة الدوري الفرنسي الثامنة والعشرين.

باريس سان جيرمان ينتصر على كليرمون بصعوبة في الدوري

خلال المباراة، حدثت حالة إصابة لاعب باريس سان جيرمان موكيلي في الدقيقة الثامنة بعد تصادمه مع حارس مرمى كليرمون، مما دفع المدرب لويس إنريكي لاستبداله بلاعب آخر، أشرف حكيمي؛ ومن الملاحظ أن موكيلي قد اعترض على هذا القرار ورفض مصافحة المدرب.

افتتح فريق كليرمون التسجيل في الدقيقة الثانية والثلاثين من المباراة، عن طريق لاعبه حبيب كيتا. في حين سجل سيني مايولو هدف التعادل لباريس سان جيرمان قبل نهاية الشوط الأول، إلا أنه لم يتم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

في الدقيقة الخامسة والثمانين، نجح جونزالو راموس في تسجيل هدف التعادل لباريس سان جيرمان بعد تمريرة من زميله كيليان مبابي.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وكليرمون