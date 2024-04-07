سيدات الأهلي يتوجن بدوري الكرة الطائرة على حساب الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق النادي الأهلي بلقب دوري الطائرة لكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة النهائية ضد فريق الزمالك، والتي جرت ضمن سلسلة التوب 3.

سيدات الأهلي يتوجن بدوري الكرة الطائرة

أُقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى، حيث فاز المارد الأحمر بثلاثة أشواط متتالية دون أن يترك للفريق المنافس فرصة للرد.

في الشوط الأول، سيطر الأهلي بقوة وأمان على المباراة، حيث أنهى الشوط بنتيجة 25-17 لصالحه. واستمر الأداء المميز للأهلي في الشوط الثاني، حيث تفوقوا بوضوح وفازوا بنتيجة 25-11.

وعلى الرغم من محاولة الزمالك في الشوط الثالث، إلا أن الأهلي استمر في تفوقه وحسم اللقاء بفوزه بنتيجة 25-19.

بهذا الفوز، يكون الأهلي قد حافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد أن أظهر أداءً متميزًا طوال الموسم وتغلب على منافسه الزمالك بمجموع المباريات الثلاثة بنتيجة 2-1.