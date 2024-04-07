رونالدو يقود مفاوضات النصر السعودي للتعاقد مع أسطورة ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة -

دخلت إدارة نادي النصر السعودي؛ في مفاوضات متقدمة بقيادة نجم الفريق الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، من أجل حسم التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

رونالدو يقود النصر السعودي لحسم نجم ريال مدريد

حيث يبحث نادي النصر السعودي على مدير رياضي مميز جديد؛ خلال الفترة المقبلة، من أجل تغيير الإدارات داخل الفريق.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، يحاول إقناع أسطورة ريال مدريد فرناندو هييرو، قائد الفريق الإسباني، للانتقال إلى النادي الملكي كمدير رياضي.

ويتواجد فرناندو هييرو، في منصب المدير الرياضي، لفريق ديبورتيفو جوادالاخار، في دولة المكسيك، إلا ان كريستيانو رونالدو، يرى أنه الرجل المناسب الذي سيشغل منصب المدير الرياضي، في النصر السعودي