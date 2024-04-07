نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الخطيب بعد فوز سيدات طائرة الأهلي بلقب الدوري على حساب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه التهنئة للاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز بلقب الدوري.

الخطيب يهنئ سيدات الأهلي بالفوز بلقب الدوري للكرة الطائرة

هنأ الخطيب، لاعبات الأهلي باستمرار مسيرة التفوق والفوز ببطولة الدوري، للمرة الـ "40" في تاريخ النادي والـ "29" على التوالي.

وأشاد رئيس الأهلي، بالأداء المتميز للاعبات الفريق خلال مشوار البطولة وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

ولفت الخطيب، إلى أن التتويج بلقب الدوري ومن قبله الفوز بكأس السوبر يضاعفان المسؤولية على عاتق الجميع للاستمرار في العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات.

وشدد الخطيب، على ثقته الكاملة في كل عناصر المنظومة لاستكمال النجاحات، والمنافسة بقوة على لقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا، لإسعاد جماهير القلعة الحمراء التي تعد بمثابة القاسم المشترك في كافة الإنجازات.

وتُوجت سيدات الأهلي، بلقب بطولة الدوري للمرة الـ40 في تاريخ النادي، عقب الفوز على فريق الزمالك في ثالث لقاءات النهائي الذي جمع بينهما‎.