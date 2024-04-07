الترجي يهزم أسيك ويضرب موعدًا أمام صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أكمل فريق الترجي التونسي، عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تجاوز أسيك ميموزا الإيفواري في دور ربع النهائي.

الترجي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق الترجي مع أسيك ميموزا، سلبيًا في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم السبت الماضي، في تونس.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الإياب بين الترجي وأسيك في كوت ديفوار، السبت، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت الفريق التونسي، بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والتقى فريق الترجي، مع أسيك ميموزا مساء السبت، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”، وسيطر التعادل على أحداث اللقاء حيث لم يستفد أي طرف من الفرص التي اُتيحت له خلال المواجهة.

ونجح فريق الترجي، في حصد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تفوقه على أسيك في عقر داره بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة (4-2).

الترجي يواجه صن داونز في نصف نهائي دوري الأبطال

يضرب الترجي التونسي، موعدًا ناريًا في نصف نهائي دوري الأبطال مع صن داونز الجنوب أفريقي، الذي أطاح بنظيره يانج أفريكانز التنزاني من دور ربع النهائي.

شاهد ركلات الترجيح بين الترجي وأسيك