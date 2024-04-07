نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح قوي من نجم فيوتشر قبل صدام الإياب ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد رضا مدافع مودرن فيوتشر، على قدرة فريقه على الفوز أمام الزمالك والصعود للدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خالد رضا: أتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام فيوتشر

قال خالد رضا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “لا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة، لعبنا شوط أول أمام الزمالك ومستعدين للشوط الثاني”.

وتابع: “غاب عنا التوفيق في المواجهة الأولى وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق الفوز”.

وختم: “نعلم حجم الزمالك وأننا سنواجه فريقًا كبيرًا ولكن مودرن فيوتشر أيضًا فريق كبير”.

وخسر فريق فيوتشر، أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، التي استضافها ملعب “السلام”، الأحد الماضي.

ويتجدد اللقاء بين فريقي الزمالك وفيوتشر على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.