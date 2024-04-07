نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 في مختلف البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم لمتابعة مباريات الدوريات العالمية أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي بجانب الكونفدرالية الإفريقية والتي يتنافس فيها نجوم الكرة العالمية على مختلف البطولات.

وتُنقل مباريات الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي والكونفدرالية الإفريقية عبر قنوات بي ان سبورت القطرية بينما تنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم الأحد في البطولات العالمية:

كأس الكونفدرالية الأفريقية:

- دريمز × الملعب المالي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الزمالك × مودرن فيوتشر الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- اتحاد العاصمة × ريفرز يونايتد الساعة 11 مساء بتوقيت مصر

- نهضة بركان × أبو سليم الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر

الدوري الألماني:

- هوفنهايم × أوجسبورج الساعة 3 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة 5 ونصف مساء بتوقيت مصر

الدوري الإنجليزي:

- مانشستر يونايتد × ليفربول الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- شيفيلد يونايتد × تشيلسي الساعة الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر

- توتنهام × نوتنجهام فورست الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

الدوري الإيطالي:

- فروسونيري × بولونيا الساعة 12 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- مونا × نابولي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- كالياري × أتلانتا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- هيلاس فيرونا × جنوى الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- يوفنتوس × فيورينتينا الساعة 9 الا ربع مساء بتوقيت مصر

الدوري الفرنسي:

- ستاد بريست × ميتز الساعة 1 ظهرًا بتوقيت مصر

- تولوز × ستراسورج الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر

- ستاد ريميس × نيس الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر

- مونبيليه × لوريان الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر

- موناكو × رين الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر

- نانت × ليون الساعة 9 إلا ربع مساء بتوقيت مصر