نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح في مهمة صعبة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق السابع من شهر أبريل الجاري في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجاري 2023-2024.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، مع نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من البريميرليج.

ويحل فريق تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شيفيلد يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويستضيف نادي توتنهام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأحد 7-4-2024، عبر قنواتها.