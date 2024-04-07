ثلاثي تحكيمي مصري في دورة شمال إفريقيا في الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، عن قائمة الحكام المشاركين في الدورة التي ستقام بالجزائر 2007\2008.

وتستقبل العاصمة الجزائرية البطولة بداية الفترة من 16 حتى 30 إبريل الحالي، والتي يشارك فيها منتخبات الجزائر ومصر وتونس وليبيا والمغرب

ثلاثي تحكيمي مصري في دورة شمال إفريقيا

اختارت اللجنة الثلاثي المصري محمود ناصف حكمًا للساحة ويعاونه كلا من احمد زيدان واحمد عادل عبدالفتاح كمساعدين.

وتم اختيار الثلاثي بعد تقديمهم مستوى مميز خلال الفترة الماضية في الدوري المحلي.

ويعد التحكيم المصري علامة مميزة في دورة شمال إفريقيا بعد مشاركة عناصر شابة أبرزها هشام القاضي ومحمد مجدي سليمان في دورة 2005 والتي أقيمت في تونس في نوفمبر الماضي.