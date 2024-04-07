بعد غياب 40 عامًا.. أتلتيك بلباو يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب مايوركا

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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق أتلتيك بلباو، بطلًا لكأس ملك إسبانيا للمرة الـ24 في تاريخه، بعد فوزه على ريال مايوركا في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء السبت.

أتلتيك بلباو يفوز بلقب كأس إسبانيا

التقى أتلتيك بلباو ومايوركا على ملعب “لا كارتوخا”، مساء السبت، في نهائي كأس الملك الإسباني.

وحسم التعادل الإيجابي، نتيجة الوقت الأصلي والأشواط الإضافية من مباراة أتلتيك بلباو ومايوركا (1-1)، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت فوز الأول باللقب.

وتقدم دانييل رودريجيز، بهدف أول لصالح مايوركا في الدقيقة “21”، ثم أدرك أتلتيك بلباو هدف التعادل عن طريق أويهان سانست بالدقيقة “50”.

ونجح أتلتيك بلباو، في حسم لقب كأس الملك بعد تفوقه على مايوركا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتمكن المدرب إرنستو فالفيردي، من قيادة أتلتيك بلباو لتحقيق كأس الملك بعد غياب 40 عامًا، وهو أول لقب كبير لأسود الباسك منذ 1984.