نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي”، فيما يلي مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي.

وتنطلق اليوم الأحد 7 إبريل، مباريات إياب دور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية مواجهات ساخنة بين الفرق الثمانية التي تتنافس من أجل الوصول إلى النهائي.

وتشارك في هذا الدور 5 أندية عربية من أصل 7، حيث ودع البطولة من دور المجموعات فقط ناديي الهلال الليبي والإفريقي التونسي.

أما باقي الأندية الخمس فهي اتحاد العاصمة الجزائري متصدر المجموعة الأولى وخلفه مودرن فيوتشر المصري بينما صعد الزمالك وأبوسليم الليبي عن المجموعة الثانية.

وتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة كخامس فريق عربي في ربع النهائي.

وبالإضافة إلى هذا الخماسي، سيكون دريمز الغاني بطل المجموعة الثالثة وريفرز يونايتد النيجيري وصيفها والملعب المالي وصيف المجموعة الرابعة

مواعيد مباريات في الكونفدرالية الإفريقية:

- دريمز × الملعب المالي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الزمالك × مودرن فيوتشر الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- اتحاد العاصمة × ريفرز يونايتد الساعة 11 مساء بتوقيت مصر

- نهضة بركان × أبو سليم الساعة 12 صباحا بتوقيت مصر