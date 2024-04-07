نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كشاف دوت الخليج".. السيد عبد النبي عودة بعد غياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمتاز القسم الثالث في الدوري المحلي ببريقه الخاص، فعلى الرغم من غياب التغطية الإعلامية الوافية، والإمكانات البسيطة أسوة بالدرجات الأعلى في المسابقة إلا أن هناك مواهب عديدة ظهرت فيه واستطاعت إثبات قدرتها سواء على مستوى اللاعبين والعناصر التحكيمية.

حكم اليوم هو المساعد السيد عبد النبي من منطقة الدقهلية، والذي كان ضمن الحكام التي قدمت مستوى مميز في دوري القسم الثالث.

بداية الحكم السيد عبدالنبي

صاحب 28 عاما هو خريج كلية العلوم وسارت رحلته داخل مجال التحكيم بعدة عواقب لكن رغم ذلك وصل للدرجة الأولى عام 2023، وصنف ضمن حكم c3.

أبرز المباريات التي أدارها السيد عبدالنبي

قاد عدة مباريات هامة في دوري القسم الثالث والذي جاءت أبرزها قمة مجموعة كفر الشيخ، ومباريات في ترقي القسم الرابع.

وجاءت أبرز المباريات:

دسوق- اتحاد بسيون

بروسيا مصر - سرس الليان

النجوم - المعادى واليخت

مياه البحيرة - الدلنجات

بلطيم - بيلا

ألماظة - البلاستيك

المصرى السلوم - النصر المطروحى

إيسكو - بهتيم

حدايق الأهرام -بشتيل

وفي ترقي القسم الرابع؛ أدار مباراة هامة جمعت بين كفر البطيخ وغزل دمياط

ونال المساعد ثقة رئيس لجنة الدقهلية عوض سعفان، ليقود مباراة هامة في الموسم الحالي.

وبات الحلم هو التواجد في الدوري الممتاز بين الكبار من أجل كتابة تاريخ مشرف وحافل.