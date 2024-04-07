الأهلي يتحكم في فرص تأهل الترجي وصن داونز إلى كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يتحكم الأهلي، في فرص تأهل فريقي الترجي التونسي وصن داونز للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصل الأهلي برفقة الترجي التونسي ومازيمبي وصن داونز إلى المربع الذهبي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي بينما يواجه الترجي نظيره صن داونز في دور نصف نهائي دوري الأبطال.

حسابات تأهل الترجي وصن داونز إلى كأس العالم للأندية 2025

تشهد بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، نظامًا جديدًا يتضمن مشاركة 32 فريقًا من كل القارات حيث منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قارة إفريقيا 4 مقاعد يحصل عليها بطل دوري الأبطال ما بين 2020 لـ2024.

ويشارك الأهلي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025، بفضل تتويجهما بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتسبب تتويج الأهلي باللقب مرتين في 2020/21 و2022/23، في لجوء “فيفا” لتصنيف خاص لتحديد صاحب المقعد الرابع يعتمد على نتائج الفرق في المواسم الأربعة الأخيرة.

تصنيف “فيفا” للأندية خارج أوروبا:

3 نقاط في الفوز في كل مباراة

نقطة في حال التعادل

3 نقاط في حال تخطي كل دور من المسابقة

ويعد تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي هو الطريق الوحيد لوصول الترجي وصن داونز لكأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بصرف النظر عن نتيجة مباراتهما معًا في الدور نصف النهائي.

وتتحقق هذه الحالة، كون صن داونز والترجي يحتلان المركزين الثالث والرابع في تصنيف "فيفا" خلف الأهلي والوداد، وهما اللذان ضمنا التواجد في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفوق صن نداونز بـ(98 نقطة) على الترجي (90 نقطة) في تصنيف “فيفا”، ولا زالت فرصة الفريق التونسي قائمة في التأهل إلى كأس العالم للأندية، ولكنه قد يفقدها في حالة واحدة وهي فوز مازيمبي باللقب القاري.

الترجي التونسي

ويضمن الترجي، التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 إذا توج هو أو الأهلي أو صن داونز بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما يصعد صن داونز، حتى في حالة عدم الفوز بدوري أبطال إفريقيا، إذا فاز على الترجي ذهابًا أو إيابًا ليتفوق من حيث النقاط ويصل إلى النقطة رقم 101.

ويمكن أن يتأهل أيضًا إذا تعادل ذهابًا وإيابًا ليصبح لديه 100 نقطة، وبالتالي لا يمكن للترجي التونسي أن يصل لهذا الرصيد دون التتويج بلقب دوري الأبطال.