نجم الزمالك السابق يوضح توقعه لمواجهة فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، عن توقعه لنتيجة مباراة الفارس الأبيض ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عصام مرعي: مباراة فيوتشر ستكون صعبة للغاية

قال مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "مباراة فيوتشر في منتهى الصعوبة، والفريق تفوق على الزمالك في الشوط الأول، ولكن الأبيض عاد في الشوط الثاني وسجل وانتصر".

وتابع: "الزمالك قطع الشوط الأول بشكل جيد وحقق فوز مهم ولكنه غير مطمئن والمباراة في غاية الصعوبة".

وأكمل: "فيوتشر ليس أمامه نتيجة غير الفوز، وكنت أتمنى تواجد الزمالك وفيوتشر في النهائي".

وأضاف: “إذا تمكن الزمالك من السيطرة على وسط الملعب سيتمكن من السيطرة على المباراة، ولا بد أن يبدأ الزمالك بهجوم ضاغط في المباراة”.