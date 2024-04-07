نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك، لملاقاة فيوتشر في مواجهة قوية وحاسمة بإياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر يوم الأحد 7 إبريل 2024 على ستاد القاهرة معقل الزمالك وذلك ضمن منافسات مباراة العودة في الدور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتنقل أحداث المباراة على قناة beIN Sports HD.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد انتهت بفوز الزمالك على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

واحتل الزمالك صدارة مجموعته بعد منافسه مع أبو سليم الليبي الذي جاء في المركز الثاني ليحسم الفارس الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.

وحل فيوتشر المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة.