نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد والموافق 7 من شهر أبريل الجاري.

وتشهد أبرز مباريات اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة فريق ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره فريق نوتنجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد:-

1- آرسنال: 71 نقطة

2- ليفربول: 70 نقطة

3- مانشستر سيتي: 70 نقطة

4- أستون فيلا: 60 نقطة

5- توتنهام: 57 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 48 نقطة

7- وست هام: 48 نقطة

8- نيوكاسل: 47 نقطة

9- تشيلسي: 43 نقطة

10- برايتون: 43 نقطة

11- وولفرهامبتون: 42 نقطة

12- بورنموث: 41 نقطة

13- فولهام: 39 نقطة

14- إيفرتون: 35 نقطة

15- كريستال بالاس: 30 نقطة

16- برينتفورد: 29 نقطة

17- نوتينجهام فورست: 29 نقطة

18- لوتون تاون: 25 نقطة

19- بيرنلي: 19 نقطة

20- شيفيلد يونايتد: 15 نقطة