نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: الزمالك سيفوز على فيوتشر.. وهذا اللاعب مستقبل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام مرعي، عن توقعاته لنتيجة مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

عصام مرعي: أتمنى مشاركة شحاتة أمام فيوتشر

قال مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "فيوتشر أضاع أكتر من فرصة في الشوط الأول، والجزيري لاعب صندوق جيد للغاية وتسبب في ركلة الجزاء التي انتصر بها الزمالك".

وتابع: "لا بد أن يستغل الزمالك بداية المباراة والضغط بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "تامر مصطفى مدرب كبير ولديه رؤية وسيتدارك الأخطاء وسيكون هو وجهازه واللاعبين في كامل التركيز بنسبة 100%، وعلى الزمالك تسجيل هدف مبكرا لقتل المباراة".

وأتم: "محمد عواد حارس متميز ولكن تواجده دون بديل أمام فيوتشر سيكون مخاطرة كبيرة".

واختتم: “أتمنى مشاركة محمد شحاتة مع الزمالك، سيكون مستقبل مصر في تلك المنطقة، وأتوقع فوز الزمالك رغم صعوبة المباراة”.