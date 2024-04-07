نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 7 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برامول لين، مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، في السادسة والنصف مساءً القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستقوم قناة بى إن سبورت 2، ببث مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد بصوت المعلق المصري على محمد علي.