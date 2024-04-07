الرياضة

نائب رئيس المصري يفتح النار على حكم مواجهة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في مواجهة الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري.

رجب عبد القادر: خاطبنا لجنة الحكم بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد

قال رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "الحكم عبد العزيز السيد كان حريصًا على قلب الأمور وهناك تربص كبير في قراراته التحكيمية".

وتابع: "نرى أن الأمور لا تتحسن ولجنة الحكام مصممة على تواجد عبد العزيز السيد في مبارايات المصري المصيرية وصبر الجماهير البورسعيدية والمجلس سينفذ وهناك تعنت كبير من لجنة الحكام تجاهنا".

وأكمل: "كل مباراة حرجة يتم فيها تعيين عبد العزيز السيد، وتقدمنا بشكوى رسمية ونطالب باستبعاد الحكم من أي مباراة للفريق خلال الفترة القادمة.

وأردف: "اعترضنا على تعيين الحكم، والجماهير طالبتنا بمخاطبة لجنة الحكام وننتظر رد نهائي".

واختتم: "استاد المصري يسير بشكل جيد ونأمل في الفترة القادمة بوجود ملعب ونخرج من المعاناة القوية التي نعاني منها".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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