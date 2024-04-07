نائب رئيس المصري يفتح النار على حكم مواجهة الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في مواجهة الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري.

رجب عبد القادر: خاطبنا لجنة الحكم بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة الاتحاد

قال رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "الحكم عبد العزيز السيد كان حريصًا على قلب الأمور وهناك تربص كبير في قراراته التحكيمية".

وتابع: "نرى أن الأمور لا تتحسن ولجنة الحكام مصممة على تواجد عبد العزيز السيد في مبارايات المصري المصيرية وصبر الجماهير البورسعيدية والمجلس سينفذ وهناك تعنت كبير من لجنة الحكام تجاهنا".

وأكمل: "كل مباراة حرجة يتم فيها تعيين عبد العزيز السيد، وتقدمنا بشكوى رسمية ونطالب باستبعاد الحكم من أي مباراة للفريق خلال الفترة القادمة.

وأردف: "اعترضنا على تعيين الحكم، والجماهير طالبتنا بمخاطبة لجنة الحكام وننتظر رد نهائي".

واختتم: "استاد المصري يسير بشكل جيد ونأمل في الفترة القادمة بوجود ملعب ونخرج من المعاناة القوية التي نعاني منها".