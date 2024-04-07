نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين صلاح؟.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد والموافق 7 من شهر أبريل الحالي.

ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر يونايتد في أبرز مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز عند تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير مع نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:-

1- هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا

2- ويلي واتكينز، أستون فيلا، 18 هدفًا

3- كول بالمر، تشيلسي، 16 هدفًا

4- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا

5- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 15 هدفًا

6- سون، توتنهام هوتسبير، 15 هدفًا