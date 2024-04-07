نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 7- 4- 2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 أبريل 2024، في الدوري الفرنسي موسم 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست X ميتز – الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة 2 بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة beIN SPORTS XTRA 3

ستاد ريمس X نيس – الساعة 3 عصرا علىبتوقيت القاهرة 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية قناة beIN SPORTS XTRA 2

مونبلييه X لوريان – الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة 4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعوديةعلى قناة beIN SPORTS XTRA 1

موناكو X رين – الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة beIN Sports HD 4

نانت X ليون – الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة 9:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة beIN Sports HD 4

تذاع مباريات الدوري الفرنسي موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4