برشلونة يستهدف نجم أتلتيك بلباو.. وعقبة أمام الصفقة

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة، التعاقد مع أحد نجوم أتلتيك بلباو في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوفه.

نيكو ويليامز هدف أساسي لدى برشلونة

يضع نادي برشلونة، عينه على نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة يعرف مدى رغبة نيكو ويليامز وتحمسه لأجل إرتداء قميص برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتصالات مع بيئة اللاعب نيكو ويليامز لم تتوقف وذلك رغم تجديد عقده مع أتلتيك بلباو.

ويرتبط نيكو ويليامز، بعقدٍ ساري مع أتلتيك بلباو حتى 2027 وتبلغ قيمة كسر عقد 50 مليون يورو، ويفكر برشلونة في حسم ضم اللاعب عند تعديل أوضاعه الاقتصادية.

وخاض اللاعب صاحب الأصول الغانية، 30 مباراة رفقة أتلتيك بلباو هذا الموسم بكافة البطولات وسجل 6 أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه.