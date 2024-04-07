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أحمد جودة - القاهرة - علق جرانيت تشاكا، لاعب باير ليفركوزن، عن اقتراب فريقه من التتويج بلقب الدوري الألماني، حيث قد يضمن الفريق اللقب الأسبوع المقبل حال الفوز على فيردر بريمن.

جرانيت تشاكا يسخر من بايرن ميونخ

وقال تشاكا، في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورت ألمانيا": "علينا التحدث عن إمكانية أن نصبح أبطال للدوري الألماني الأسبوع المقبل".

وأضاف: "بالطبع هذا الفارق في النقاط (بين المطاردين) يظهر جودة الأداء الذي قدمناه هذا الموسم، سنقدم كل شيء ممكن لإنهاء الأمر أمام جماهيرنا".

وقبل مواجهة فيردر بريمن يوم الأحد، يخوض ليفركوزن يوم الخميس المقبل مباراة في ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام وست هام، في سعي الفريق للتتويج بالثلاثية هذا الموسم.