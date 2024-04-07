تن هاغ: سنلعب بشدة ضد ليفربول.. علينا الفوز بمباريات كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - شدد المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إريك تن هاغ على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم غد الأحد، من أجل تغيير الصورة المأخوذة عن الفريق أمام وسائل الإعلام والجمهور بأنه ضعيف في التعامل مع المباريات الكبرى.

وقد فرط مانشستر يونايتد في خمس نقاط ممكنة خلال الجولتين الماضيتين من البريمييرليغ، آخرها الخسارة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس الماضي بنتيجة 3/4 بعد أن كان متقدمًا حتى الدقيقة 90+10 بثلاثة أهداف لهدفين.

وأنهت تلك الخسارة القاسية، مسيرة خالية من الهزائم لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي منذ عام 2017.

وقال تن هاغ قبل استضافة ليفربول على ملعب أولد ترافورد "بإمكاننا تقديم مستوى عالِ، والمنافسة مع الأفضل والفوز على أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي".

أضاف "عندما ننجح في الفوز على الفرق الكبرى بالدوري المحلي، سيكون بمقدورنا تكرار ذلك في كل أنحاء أوروبا".

"نحتاج إلى كيفية التعامل أمام الأندية الكبيرة، وعلينا أن نتحسن ونتخذ قرارات أفضل من الناحيتين الفردية والجماعية".

و قد حاول تين هاج استغلال الهزيمة الأخيرة لاستنفار لاعبيه، قائلا "سنكون في حالة مزاجية إيجابية وسنتطلع للأمام، علينا أن نؤدي بحماس وطاقة جنونية، الغضب يولد طاقة كبيرة، وهذا ما يجب أن نكون عليه".

أدانت الأندية مراراً هتافات المشجعين المتعلقة بمأساة هيلزبره أو غيرها من الأحداث المروعة مثل كارثة ملعب هيسل وكارثة ميونيخ الجوية في ممارسة عرضة للملاحقة الجنائية.

وأضاف تين هاغ: "إنها واحدة من المنافسات العظيمة حقًا في الرياضة العالمية، للعديد من الأسباب الصحيحة، ومن مسؤوليتنا أن نبقي الأمر على هذا النحو".

وتابع: "سواء التقى الفريقان في أولد ترافورد أو أنفيلد، يجب على جميع المشجعين التركيز بشكل كامل على دعم فريقهم وكل من (مدرب ليفربول) يورغن (كلوب) وأنا على ثقة من أنه يمكننا الاعتماد على حدوث ذلك".

كارثة هيلزبره وقعت في 15 إبريل 1989 خلال مباراة بين نوتنغهام فورست وليفربول، وتسبب التدافع في وفاة 96 مشجعاً.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الترتيب بعد خسارته 4-3 أمام تشيلسي يوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج، حيث استقبل فريق المدرب تين هاغ هدفين في الوقت الإضافي.