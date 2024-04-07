نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد 7 أبريل 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

لم يسجل أي لاعب على الإطلاق ضد مانشستر يونايتد في 4 زيارات متتالية لـ "أولد ترافورد" بالدوري الإنجليزي، ويستطيع صلاح تحقيق هذا الرقم التاريخي اليوم، إذا سجل في مرمى يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الريدز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل اليونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.