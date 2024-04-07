نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل... ريال مدريد يحدد ثمن بيع دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد ريال مدريد ثمن التخلي عن خدمات لاعبه الدولي المغربي إبراهيم دياز في الميركاتو الصيفي المقبل.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي الملكي يرى أن فرصة دياز مع الفريق الأول ستتراجع بعد الوصول المنتظر لكيليان مبابي بالإضافة إلى البرازيلي الشاب إندريك.

وقالت الصحيفة إن الريال حدد مبلغ 60 مليون يورو للتنازل عن خدمات دياز، لكّنه سينتظر موقف اللاعب نفسه ورغبته في البقاء أو الرحيل عن النادي.

وذكرت "سبورت" سببًا آخر قد يدفع دياز للرحيل عن الريال هو ضعف راتبه. ويحتل اللاعب المركز التاسع عشر في قائمة الأجور داخل النادي الملكي، براتب سنويّ يقدر بـ8 ملايين يورو.

عاد دياز إلى ريال مدريد مطلع الموسم بعد نهاية إعارته إلى ميلان الإيطالي. ظهر صاحب الـ24 عامًا في 33 مباراة مع متصدر الليغا في مختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.