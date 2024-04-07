نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على حكم مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لإدارة مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب "الاتحاد" ستقام يوم الأربعاء، 17 أبريل الجاري.