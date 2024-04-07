برشلونة يقرر تجديد عقد نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي برشلونة، قراره بشأن تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك مع اقتراب قدوم فترة الانتقالات الصيفية.

برشلونة يحسم مصير روبيرتو

كانت هناك شكوك حول إمكانية استمرار سيرجي روبيرتو مع الفريق الكروي الأول مع اقتراب انتهاء مدة عقده مع نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وحسب التقارير فأن مسؤولي برشلونة قد أبلغوا سيرجي روبيرتو برغبتهم في تجديد عقده ليستمر ممثلًا للبلوجرانا.

وأوضحت التقارير أن هناك توصية من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بتجديد عقد روبيرتو بعد رؤية أداءه الجيد.

ويرغب نادي برشلونة، في تجديد عقد سيرجي روبيرتو لموسم آخر؛ وستبدأ المفاوضات معه في الأسابيع المقبلة.