نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

التشكيل المتوقع:

- حراسة المرمى: محمد عواد.

- خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

- خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

- خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويغيب كل من محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ويوسف أوباما ومحمد صبحي ومحمود علاء للإصابة ومحمد أشرف روقا لعدم الجاهزية، وعبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد بالقائمة الأفريقية، وإبراهيما نداي وترافيس موتيابا ومحمد عاطف لأسباب فنية.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.