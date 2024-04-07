نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متألق مع باريس سان جيرمان وهداف الدوري الفرنسي.. لاعب مصري ابن فنانة مصرية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت أحد الفنانات المصرية مفاجأة من العيار الثقيل، حول هوية نجلها الذي أصبح أحد المواهب البارزة في عالم الساحرة المستديرة في أوروبا، بعد أن أصبح قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهداف الدوري.

ويعتبر سامو زكريا، نجم فريق باريس سان جيرمان مواليد 2009، نجل الفنانة المصرية هالة صدقي والذي يبلغ الآن الرابعة عشر من عمره.

- هالة صدقي تكشف مفاجأة عن ابنها قائد باريس سان جيرمان

وأكدت الفنانة هالة صدقي في ضيافة عمرو أديب:" دائما أكون مهتمة بأولادي ولعب الرياضة إجباري لهم لتكوين عقلية جيدة".

وتابع:" ابني قائد فريق باريس سان جيرمان للناشئين وهداف الدوري الفرنسي، وخاض فترة تجربة قوية داخل إيطاليا وإبنتي أيضا لاعبة كرة القدم".

على جانب آخر، لم تكن كرة القدم هي اللعبة الأولى في مسيرة زكريا، حيث لعب الكاراتيه واحترافها وحصل على الحزام البني، بجانب خوض جولة في بعض الألعاب الأخرى، وحصد فيها بطولات فردية مثل السباحة والتايكوندو وركوب الخيل والرمح وكذلك كرة السلة.

