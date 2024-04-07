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أحمد جودة - القاهرة - يجهز تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، مفاجأة لباريس سان جيرمان خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشافي يجهز مفاجأة كبرى لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البرازيلي فيتور روكي لم يخض أي دقيقة من قبل بدوري أبطال أوروبا، لكنه أصبح أحد الخيارات التي يدرس تشافي الدفع بها أمام باريس، الأربعاء المقبل، في مركز الجناح الأيسر.

وأضافت أن تشافي استقر على تواجد لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي للهجومي، بينما لا يزال لديه اختيارات عديدة جهة اليسار، ومنها روكي وفيران توريس وجواو فيليكس ورافينيا وبيدري.

وأتمت “تشافي ظل في الأسابيع الأخيرة يمنح روكي دقائق مختلفة للمشاركة، وبفضل عمله الدفاعي وشخصيته في الهروب من الرقابة والتحرك دون كرة أصبح خيارا مثيرا للاهتمام أمام مدرب برشلونة في موقعة باريس”.