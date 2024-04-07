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أحمد جودة - القاهرة - نجح ليونيل ميسي، في تسجيل هدفًا بعد عودته من الإصابة، في المباراة التي تعادل فيها فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدس (2-2) في الدوري الأمريكي.

ميسي يعود من الإصابة ويسجل في الدوري الأمريكي

وعاد ميسي للملعب مساء السبت بعدما شارك كبديل، حيث سجل هدفا لفريقه في الدقيقة (58) ليعادل النتيجة؛ حيث كان رافايل نافارو، سجل هدف التقدم لفريق كولورادو من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وبعدها بدقيقة ساهم ميسي في الهدف الثاني، عندما مرر الكرة إلى ديفيد رويز الذي مررها إلى ليو ألفونسو ليسجل أول أهدافه مع النادي الأمريكي.

لم ييأس لاعبو كولورادو وتمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة (88) عن طريق كول باسيت.