نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. فرانك لامبارد يقترب من تدريب هذا المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن المدرب الإنجليزي ولاعب تشيلسي السابق فرانك لامبارك مرشح بقوة لتدريب المنتخب الكندي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن لامبارد يوجد على قائمة المرشحين لتدريب منتخب كندا التي تستضيف مونديال 2026 بالشراكة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

ومنذ تقديم الإنجليزي جون هيردمان الصيف الماضي استقالته للاتحاد الكندي لكرة القدم من أجل تدريب فريق تورنتو، يعيش المنتخب الكندي دون مدرب دائم، حيث يتولى ماورو بيلو المنصب كمدرب مؤقت فقط.

وقالت الصحيفة إن اتحاد الكرة الكندي يبحث عن مدرب شاب يقود اللاعبين ولامبارد مناسب، فقد لعب في أمريكا الشمالية سنة واحدة قبل اعتزاله.